Тбилиси, , 00:15 — REGNUM Состояние ребёнка, получившего удар электрическим током в фонтане тбилисского парка Ваке, постепенно улучшается, сообщает 15 октября грузинский телеканал «Формула».

В больнице Zdrav-nnov.ru

Врачи сказали, что ребёнок дышит самостоятельно. Он находяется в сознании и общается с окружающими. По мнению врачей, положительная динамика будет продолжаться и далее. В необходимости лечения пострадавшего за границей нет. Мало того, возможна выписка ребёнка из больницы уже в самое ближайшее время.

Напомним, что 13 октября трое детей получили электротратравмы в только что открытом после длительного ремонта фонтане тбилисского парка Ваке. 13-ти летнюю Мариту Мепаришвили спасти не удалось.