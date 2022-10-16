Тбилиси, 17 октября, 2022, 00:15 — ИА Регнум. Состояние ребёнка, получившего удар электрическим током в фонтане тбилисского парка Ваке, постепенно улучшается, сообщает 15 октября грузинский телеканал «Формула».

Zdrav-nnov.ru В больнице

Врачи сказали, что ребёнок дышит самостоятельно. Он находится в сознании и общается с окружающими. По мнению врачей, положительная динамика будет продолжаться и далее. В необходимости лечения пострадавшего за границей нет. Мало того, возможна выписка ребёнка из больницы уже в самое ближайшее время.

Напомним, что 13 октября трое детей получили электротравмы в только что открытом после длительного ремонта фонтане тбилисского парка Ваке. 13-ти летнюю Мариту Мепаришвили спасти не удалось.