Донецк, , 08:38 — REGNUM За одну минуту ВСУ обстреляли два района Донецка. Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:19 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм. 08:19 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли парковку рядом со зданием городской администрации Донецка.

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