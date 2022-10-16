Вашингтон, , 08:38 — REGNUM Основатель и глава американской компании SpaceX Илон Маск заявил, что продолжит бесплатно финансировать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на территории б. УССР. Он написал об этом 15 октября на своей странице в одной из соцсетей.

Илон Маск Цитата из видео «Интервью Илона Маска для Axel Springer 2022 Заменят ли роботы людей?»

«Черт с ним… Хотя Starlink по-прежнему теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, мы продолжим бесплатно финансировать [киевское] правительство», — написал он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Илон Маск написал, что систему спутникового интернета Starlink американской компании SрасеХ на территории б. УССР активно пытается уничтожить Россия.