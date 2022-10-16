Донецк, , 08:33 — REGNUM ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка натовские снаряды. Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:19 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Киевский район): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

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