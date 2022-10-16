Рейкьявик, , 08:31 — REGNUM На обвинение в адрес Китая со стороны председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра в том, что Пекин не разделяет точку зрения альянса на спецоперацию Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР, жёстко ответил посол КНР в Исландии Хэ Рулонг. Об этом 16 октября сообщает агентство Bloomberg.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что дипломатический конфликт разразился во время проходившей на территории Исландии ассамблее «Полярный круг», в ходе которой представитель НАТО заявил, что Китай «не разделяет наших (альянса. — Прим. ред.) ценностей и подрывает основанный на правилах международный порядок», а посол Китая назвал такие заявления «высокомерными».

Также указывается, что после этого Бауэр выступил с обвинением в адрес Китая в том, что Пекин «до сих пор не осудил» Россию за спецоперацию по денацификации на территории б. УССР, на что Хэ Рулонг заявил, что взгляд Пекина на конфликт на территории б. УССР включает в себя историческую перспективу, и миру необходимо «понять первопричину» происходящего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек Компартии Китая и председатель КНР Си Цзиньпин в своем докладе на открытии 20-го съезда КПК заявил о независимой и мирной внешней политике страны.