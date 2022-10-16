Уяр, Красноярский край, 16 октября, 2022, 08:30 — ИА Регнум. В городе Уяр Красноярского края завершаются работы по ликвидации последствий майских пожаров. По словам губернатора Александра Усс, ключи от новых домов получили 45 семей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

МЧС Пожар в Красноярском крае

Всего в регионе для погорельцев построено 94 жилых дома. В ноябре новоселье отметят ещё 20 семей. Глава региона заметил, что люди в основном довольны новыми домами, однако стены и крыша — это ещё не всё.

«Заехал в гости к семье Сушеновых — в доме тепло и светло, но даже кухонного стола нет, да и спать не на чем. Пообещал, не затягивая, помочь с мебелью», — добавил Александр Усс.