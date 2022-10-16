Киев, , 08:25 — REGNUM На территории б. УССР утром 16 октября вновь объявлена масштабная воздушная тревога, сирены звучат в том числе в Киеве.

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Воздушная тревога объявлена в Кривом Роге, Полтавской, Киевской, Черкасской и Черниговской областях.

Уточняется, что звучат сирены воздушной тревоги, граждан просят пройти в укрытия.

15 октября воздушная тревога объявлялась практически во всех областях территории б. УССР. Администрация Киевской области подтвердила нанесение ракетного удара по одному из районов.

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