Тегеран, 16 октября, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Как минимум восемь человек пострадали в результате пожара и стрельбы в тюрьме «Эвин» в Тегеране. Об этом 16 октября сообщает агентство Reuters.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тюрьма

Отмечается, что в тюрьме, среди прочих заключённых содержатся осуждённые по политическим причинам, а также лица с двойным гражданством. По предварительным данным, возгорание произошло после конфликта среди осуждённых за кражи и финансовые преступления. Сотрудники службы безопасности утверждают, что поджог и беспорядки произошли по вине «преступных элементов» в отделении швейного цеха.

В результате пожара и беспорядков пострадали восемь человек, о погибших не сообщается. По утверждениям очевидцев, на территории тюрьмы ещё слышна стрельба. Пожар был оперативно ликвидирован.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Госдеп США потребовал от властей Ирана освободить американских заключённых. Кроме того, власти Ирана предупредили об ответственности за безопасность американских граждан в свете беспорядков в тюрьме «Эвин».