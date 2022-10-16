Донецк, , 08:20 — REGNUM ВСУ обстреляли парковку рядом со зданием городской администрации Донецка. Об этом 16 октября сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Донецк Александр Погожев © ИА REGNUM

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Рано утром боевики выпустили снаряды по горадминистрации Донецка в Ворошиловском районе, в результате один из них попал в автостоянку со стороны Парка кованных фигур.

По словам Кулемзина, сгорело три машины, которые стояли возле здания, в самом строении выбиты стекла.

Данных о пострадавших нет.