Вашингтон, 16 октября 2022, 08:18 — REGNUM «Глубокое разочарование» заявлениями лидера Палестины Махмуда Аббаса, которые он сделал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным об утрате доверия к Соединённым Штатам, выразили в администрации президента США. О этом сообщает американское издание Axios со ссылкой на представителя совета национальной безопасности страны.
«Белый дом «глубоко разочарован» тем, что президент Палестины Махмуд Аббас заявил президенту России Владимиру Путину о потере доверия к администрации Байдена», — говорится в публикации.
Также указывается, что, по информации источника, Аббас в ходе беседы с Путиным заявил о неспособности Вашингтона быть посредником в переговорах между Палестиной и Израилем, что вызвало «ярость» в Белом доме, сообщившем об этом советнику палестинского лидера.
Кроме того, отмечается, что власти США уверены, что президент России якобы не является тем партнёром, который необходим для урегулирования палестино-израильского конфликта.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сильная позиция доллара не беспокоит президента США Джо Байдена, а проблемы в мировой экономике вызваны совсем другими причинами.