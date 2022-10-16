Вашингтон, , 08:18 — REGNUM «Глубокое разочарование» заявлениями лидера Палестины Махмуда Аббаса, которые он сделал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным об утрате доверия к Соединённым Штатам, выразили в администрации президента США. О этом сообщает американское издание Axios со ссылкой на представителя совета национальной безопасности страны.

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«Белый дом «глубоко разочарован» тем, что президент Палестины Махмуд Аббас заявил президенту России Владимиру Путину о потере доверия к администрации Байдена», — говорится в публикации.

Также указывается, что, по информации источника, Аббас в ходе беседы с Путиным заявил о неспособности Вашингтона быть посредником в переговорах между Палестиной и Израилем, что вызвало «ярость» в Белом доме, сообщившем об этом советнику палестинского лидера.

Кроме того, отмечается, что власти США уверены, что президент России якобы не является тем партнёром, который необходим для урегулирования палестино-израильского конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сильная позиция доллара не беспокоит президента США Джо Байдена, а проблемы в мировой экономике вызваны совсем другими причинами.