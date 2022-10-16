Новая Каховка, Херсонская область, , 08:16 — REGNUM В Новой Каховке Херсонской области вновь работает ПВО, прозвучало более 10 воздушных взрывов. Об этом 16 октября сообщает городская администрация.

ПВО России Mil.ru

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«В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги. Первая. Работает ПВО: более 10 воздушных взрывов», — отмечается в сообщении.

15 октября в городе Новая Каховка, ранее освобождённом от боевиков ВСУ, шесть раз за день сработал сигнал воздушной тревоги.

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