Парабельский район, Томская область, 16 октября, 2022, 08:13 — ИА Регнум. В Томской области 16–17 октября местами сохранится высокая пожарная опасность 4 класса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Администрация Томской области Лесной пожар в Томской области

По данным Томского гидрометцентра, высокая пожароопасность наблюдается на территориях Бакчарского, Каргасокского, Кожевниковского, Парабельского и Первомайского районов.

«В связи с получением данного прогноза Главное управление МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении ЧС и предпосылок к ним», — отметили в ведомстве.