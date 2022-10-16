Донецк, , 08:08 — REGNUM ВСУ обстреляли Киевский район Донецка. Об этом 16 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«После 06:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️07:50 — н.п. Орловка — г. Донецк (Киевский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

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