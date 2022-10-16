Вашингтон, , 08:08 — REGNUM Несколько сотен американцев дали согласие на свою криозаморозку. Их тела уже находятся в состоянии заморозки, сообщает NTD.

По словам разработчика программы, тела пациентов будут храниться в жидком азоте, пока наука не предложит методы полного их восстановления и излечения.

Процедура заморозки проводится после официального объявления о смерти — тело помещают в ванну со льдом, подключают к аппарату ИВЛ и вводят составы для защиты клеток от повреждения.

Сейчас в отсеке для ухода за пациентами хранятся 199 пациентов и почти 100 домашних животных.

Компания не даёт гарантий на успешный исход в будущем, при этом стоимость процедуры составляет $200 тыс.