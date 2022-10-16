Порт-о-Пренс, , 08:07 — REGNUM Бронетехнику для национальной полиции Гаити доставили военные самолёты США и Канады в столицу государства Порт-о-Пренс. Об этом сказано в совместном заявлении властей США и Канады, опубликованном 15 октября Госдепом США.

Полиция в Порт-о-Пренсе. Гаити (сс) James Emery

Указывается, что генеральному директору национальной полиции было передано жизненно важное оборудование, необходимое для обеспечения безопасности в борьбе с организованной преступностью. Бронетехника и другое оборудование закуплены правительством Гаити, доставка осуществлялась в рамках совместной операции при участии самолетов ВВС США и Королевских ВВС Канады.

Отмечается, что доставленная техника поможет в борьбе с заполонившими страну преступными бандами, которые препятствуют доставке топлива и гуманитарной помощи, крайне необходимой населению Гаити в борьбе со вспышкой холеры.

Напомним, премьер-министр Гаити Ариэль Анри обратился накануне к международному сообществу с просьбой оказать помощь жителям Гаити в борьбе с гуманитарным кризисом. В частности, Анри попросил содействия в борьбе с преступными бандами, контролирующими дороги в стране, а также помощи в доставке питьевой воды и медикаментов, необходимых для борьбы с холерой.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что координатор ООН на Гаити рассказала о катастрофическом голоде в этой стране, спровоцированном бандами, контролирующими топливные терминалы.

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