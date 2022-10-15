Курган, 1 июня, 2018, 08:10 — ИА Регнум. В Курганской области девять проектов стали победителями конкурса на первый президентский грант 2018 года. Самый крупный объём финансирования получит детская общественная организация «Открытый мир» с проектом создания Регионального ресурсного центра для развития и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Курганской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На создание центра НКО будет выделено 2,9 млн рублей. Всего потребуется 3,4 млн рублей. Цель проекта — содействие успешному развитию некоммерческого сектора и становление гражданского общества через развитие инфраструктуры информационной, методической, консультационной и материально-технической поддержки деятельности НКО Курганской области.

Меньше всего федерального финансирования выделено для реализации проекта «Доброволие» Общественной организации по профилактике наркомании и алкоголизма «Добрая воля» Юргамышского района Курганской области. Проект направлен создать на территории Островского сельсовета центр сохранения самобытной народной культуры.

Отметим, что и другие культурные проекты в Зауралье получили президентскую финансовую поддержку, такие как «Мастерская простодушных людей» от областной благотворительной общественной организации «Художественный салон-студия» (2,7 млн рублей), создание мастерской народных ремесел «НаТворим вместе» для детей с недостатками психического развития от Курганской ассоциации родителей детей-инвалидов «Надежда» (491 тыс. рублей).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, число победителей первого конкурса президентских грантов 2018 года из отдаленных регионов РФ оказалось рекордным и составило 87% от общего числа организаций, выигравших гранты. Победил 1551 проект, который получит финансирование в объеме более чем 3 млрд рублей.