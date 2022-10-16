Москва, , 08:05 — REGNUM Для защиты переписки при использовании мессенджеров можно воспользоваться двухфакторной аутентификацией или установить пароль на вход в приложение. Об этом рассказал руководитель службы исследований, кибераналитики и развития Группы Т1 Александр Новиков агентству «Прайм».

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Эксперт рассказал, что дополнительные меры безопасности помогут защитить переписку в мессенджере, даже если кто-то получил доступ к вашему устройству. Например, при потере смартфона злоумышленники не смогут прочитать вашу переписку, если вы воспользуетесь двухфакторной аутентификацией.

Новиков отметил, что эта функция доступна в Telegram и других мессенджерах. Она же поможет защитить историю сообщений от попытки экспорта на другое устройство.

Также специалист отметил, что можно устанавливать пароль на вход в конкретное приложение. В этом случае доступ к устройству не будет подразумевать прямого доступа к аккаунту.

Ещё одним способом защиты является создание секретного чата. Такие чаты доступны только с того устройства, на котором они были созданы.

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