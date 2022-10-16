Москва, , 08:02 — REGNUM Представители ряда структур вправе осуществлять проверки по месту жительства граждан без согласия собственников, однако в большинстве случаев они могут лишь попросить пусть их для осмотра. Особенности таких ситуаций разъяснил управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин, сообщает «Прайм».

Жилой дом Наталия Николаева © ИА REGNUM

Так, коммунальные службы могут прийти в квартиру, чтобы проверить оборудование или выполнить «критический» ремонт. При этом войти в помещение против воли собственника они не вправе.

Представители налоговой службы могут прийти с проверкой к собственнику, если он занимается предпринимательством на дому. О такой проверке гражданина уведомляют заранее.

По заявлению заинтересованных лиц в квартиру может наведаться полицейский. Войти внутрь он имеет право, если есть соответствующее постановление, либо наличествует угроза. Например, слышен шум насилия.

«Если речь идёт о сотрудниках органов опеки и попечительства, то владелец жилья вправе им отказать и не впускать их в дом, но этот факт будет отмечен», — пояснил юрист.

Полицейских можно не пускать, если у них нет постановления на обыск. При его наличии сотрудники полиции вправе применить силу для осмотра помещения. За неповиновение законному требованию предусмотрена статья 19.3 КоАП РФ.

Редин добавил, что в ряде случаев может наступить гражданская ответственность. К примеру, если собственник не пустит сотрудника коммунальной службы, после чего прорвёт трубы с водой, отвечать будет жилец, а не обслуживающая компания.