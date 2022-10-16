Москва, 16 октября, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Представители ряда структур вправе осуществлять проверки по месту жительства граждан без согласия собственников, однако в большинстве случаев они могут лишь попросить пусть их для осмотра. Особенности таких ситуаций разъяснил управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин, сообщает «Прайм».

Наталия Николаева ИА REGNUM Жилой дом

Так, коммунальные службы могут прийти в квартиру, чтобы проверить оборудование или выполнить «критический» ремонт. При этом войти в помещение против воли собственника они не вправе.

Представители налоговой службы могут прийти с проверкой к собственнику, если он занимается предпринимательством на дому. О такой проверке гражданина уведомляют заранее.

По заявлению заинтересованных лиц в квартиру может наведаться полицейский. Войти внутрь он имеет право, если есть соответствующее постановление, либо наличествует угроза. Например, слышен шум насилия.

«Если речь идёт о сотрудниках органов опеки и попечительства, то владелец жилья вправе им отказать и не впускать их в дом, но этот факт будет отмечен», — пояснил юрист.

Полицейских можно не пускать, если у них нет постановления на обыск. При его наличии сотрудники полиции вправе применить силу для осмотра помещения. За неповиновение законному требованию предусмотрена статья 19.3 КоАП РФ.

Редин добавил, что в ряде случаев может наступить гражданская ответственность. К примеру, если собственник не пустит сотрудника коммунальной службы, после чего прорвёт трубы с водой, отвечать будет жилец, а не обслуживающая компания.