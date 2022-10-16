Шарыповский район, Красноярский край, , 08:01 — REGNUM В Шарыповском районе Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту гибели при пожаре двух малолетних детей. Трагедия произошла вечером 15 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

В доме находились четверо малолетних детей ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии

По данным следствия, в селе Ивановка 32-летняя женщина проживала с пятью детьми. Вечером она вместе со старшим восьмилетним ребёнком ушла к матери, проживавшей в том же селе, оставив остальных детей дома одних.

Около 18 часов по местному времени соседи заметили в доме пожар. В ходе ликвидации возгорания пожарные нашли тела двух детей 1 и 2 лет с признаками отравления продуктами горения и термическими воздействиями.

Специалисты в настоящее время устанавливают причины пожара. Рассматривается версия о неосторожном обращении детей с источниками огня. Уголовное дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Читайте ранее в этом сюжете: Два ребёнка погибли при пожаре в Красноярском крае