Чита, , 07:46 — REGNUM На базе «Берёзка» в Чите 15 октября стартовал четвёртый набор военных курсов «Я вернусь». База была предоставлена для тренировки гражданских лиц по военным направлениям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Военные курсы «Я вернусь». Забайкальский край Правительство Забайкальского края

По словам соорганизатора проекта Дадмина Бадмацыренова, курсы являются начальной подготовкой для мобилизованных и ожидающих мобилизации граждан. В рамках четвёртого потока желающих обучают владению оружием.

«Наши курсы проходят три дня — пятницу, субботу, воскресенье, где мы отрабатываем 10 основных модулей, которые пригодятся во время специальной военной операции. Сегодня это четвертый поток среди гражданских людей, до этого мы отработали в частях с мобилизованными», — отметил он.

Модули состоят из обучения навыкам первой помощи, эвакуации раненых, протоколов безопасного владения огнестрельным оружием, сапёрной работы, техники безопасности при артобстрелах. Психолог научит справляться со страхом и паникой, а также выявит лидеров.

Обучающиеся отмечают, что курсы отвечают времени и актуальной ситуации, позволяя подготовиться к возможным военным действиям.