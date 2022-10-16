Вашингтон, , 07:35 — REGNUM Соболезнования семьям и близким погибших в результате взрыва шахтёрам в Турции выразил госсекретарь США Энтони Блинкен. Соответствующее сообщение было размещено 15 октября на странице Блинкена в Twitter.

Шахта (сс) Free-Photos

«Мы опечалены трагической гибелью людей в результате взрыва на шахте в турецком Бартыне. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям и близким погибших и желаем полного выздоровления пострадавшим», — написал госсекретарь США.

Напомним, в результате взрыва на угольной шахте в провинции Бартын, в которой находились 115 горнорабочих, погиб 41 человек. Поисково-спасательная операция на шахте продолжается, на место ЧП направились глава МВД Турции Сулейман Сойлу и министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД Франции Катрин Колонна выразила соболезнования Турции в связи с гибелью горнорабочих в результате аварии на угольной шахте.

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