Москва, 16 октября, 2022, 07:34 — ИА Регнум. Рабочая группа по вопросам импортозамещения будет сформирована в октябре 2022 года, сообщила заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная агентству ТАСС.

Михаил Макаров Министерство культуры РФ

Замминистра рассказала, что в рабочую группу войдут представители федеральных учреждений культуры, профильных департаментов и других министерств. В частности, в работе группы примут участие министерство промышленности, Минпромторг и Минцифры РФ.

В частности, Минцифры поможет в решении проблемы разработки собственного программного обеспечения для анимации. А Минпромторг является создателем информационного ресурса «Биржа импортозамещения», который уже используется в министерстве культуры.

Преподобная добавила, что заседания группы будут посвящаться конкретному направлению деятельности. Например, отдельно будут обсуждаться вопросы импортозамещения в сфере анимации и театральной отрасли.