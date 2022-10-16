Шарыповский район, Красноярский край, 16 октября, 2022, 07:31 — ИА Регнум. В селе Ивановка Шарыповского района Красноярского края вечером 15 октября произошёл пожар, жертвами которого стали дети. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

ГУ МЧС по Красноярскому краю Пожар в Красноярском крае

Сигнал о возгорании в частном жилом доме поступил около 18 часов по местному времени. Спустя полтора часа огонь удалось локализовать. В 22:30 пожар был ликвидирован на площади 108 кв. метров. В результате погибли два ребёнка.

«К тушению пожара привлекалось от МЧС России 5 единиц техники и 14 человек личного состава», — отметили в ведомстве.

Спасатели в связи с происшествием призвали жителей не оставлять детей одних.

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