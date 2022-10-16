Улан-Удэ, 16 октября, 2022, 07:24 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил оказать содействие обратившемуся в его приёмную военнослужащему из Бурятии. Об этом сообщается на странице приёмной в соцсети «ВКонтакте», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Участвовавший в специальный военной операции мужчина рассказал, что после ранения у него возникли сложности с получением причитающихся выплат.

«Александр Иванович Бастрыкин поручил руководству Главного военного следственного управления СК России оказать необходимую помощь мужчине, по результатам чего доложить», — отметили в приёмной.