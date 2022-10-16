Лондон, 16 октября, 2022, 07:15 — ИА Регнум. Список мер по предотвращению паники среди населения из-за нагнетаемого страха перед ядерной атакой, которую якобы готовит Россия, начали разрабатывать страны Запада. Об этом 15 октября сообщают британские издания The Times и The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

В частности, планируется широкое распространение брошюр с информацией о том, что следует делать в случае ядерной атаки. Кроме того, правительство Великобритании намечает план оказания экстренной поддержки населению, включая информирование о разносторонних угрозах.

Отдельно разрабатываются методы борьбы с ажиотажной скупкой продовольствия жителями страны и массовым отъездом из городов.

Уточняется, что правительство отрабатывает сразу несколько сценариев, рассчитанных на разное развитие событий.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что во Франции призвали представителей НАТО и Евросоюза высказываться о ядерном оружии более сдержанно.