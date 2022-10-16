Москва, 16 октября 2022, 07:13 — REGNUM Спутник «Космос-2560» Минобороны РФ успешно достиг заданной орбиты, сообщили 16 октября в министерстве.
В Минобороны отметили, что спутник принят на сопровождение наземными средствами ведомства. Бортовые системы спутника работают в штатном режиме.
Ракета-носитель «Ангара-1.2» со спутником «Космос-2560» стартовала с космодрома Плесецк 15 октября в 22:55 мск. После успешного старта спутник был внесён в главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства.
Спутник «Космос-2560» выведен на околоземную орбиту в интересах Минобороны России. Подробная информация о космическом аппарате не раскрывается.
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