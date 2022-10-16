Москва, 16 октября, 2022, 07:13 — ИА Регнум. Спутник «Космос-2560» Минобороны РФ успешно достиг заданной орбиты, сообщили 16 октября в министерстве.

(сс) Андрей Моргунов Вывоз и установка ракеты космического назначения «Ангара-1.2ПП» на стартовом комплексе космодрома Плесецк

В Минобороны отметили, что спутник принят на сопровождение наземными средствами ведомства. Бортовые системы спутника работают в штатном режиме.

Ракета-носитель «Ангара-1.2» со спутником «Космос-2560» стартовала с космодрома Плесецк 15 октября в 22:55 мск. После успешного старта спутник был внесён в главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства.

Спутник «Космос-2560» выведен на околоземную орбиту в интересах Минобороны России. Подробная информация о космическом аппарате не раскрывается.