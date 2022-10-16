Канский район, Красноярский край, 16 октября, 2022, 07:05 — ИА Регнум. Правоохранители выясняют обстоятельства смертельного ДТП в Канском районе Красноярского края. На 23 км дороги Канск — Тасеево — Устье» столкнулись два автомобиля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД.

ГУ МВД по Красноярскому краю Смертельное ДТП в Красноярском крае

Предварительно установлено, что вечером 15 октября водитель автомобиля ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2109. В результате погибли четыре человека, в том числе оба водителя. Один пострадавший госпитализирован.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейскими проводится тщательный осмотрел места происшествия. Устанавливаются все обстоятельства ДТП», — отметили в ведомстве.

Сотрудники ДПС на месте происшествия организовали реверсивное движение по одной полосе.

Читайте также: В Красноярском крае в аварию попали сразу десять автомобилей