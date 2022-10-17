Тбилиси, , 00:12 — REGNUM В Грузии журналистам стал известен владелец красного грузовика, с помощью которого, как считают в правоохранительных органах России, был осуществлён подрыв Крымского моста, сообщает 15 октября грузинский телеканал «TV Пирвели».

После взрыва на Крымском мосту Sledcom.ru

Владельцем автомобиля оказалась 52-х летняя Дали Микеладзе. Александр Инасаридзе, кого ФСБ России считает причастным к террористическому акту, является её сыном. По свидетельству их соседей, Инасаридзе ранее работал в Службе государственной безопасности Грузии.

По словам Микеладзе, она принимает заказы на превозку грузов по телефону. И в тот раз она приняла заказ на перевозку груза из Армении в Россию транзитом по территории Грузии.

«То, что распространила российская сторона, — это какая-то чушь. Пока расследование не будет завершено, я ничего не могу сказать», — заявила журналистам Микеладзе.

Напомним, что 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. В числе подозреваемых в осуществлении взрыва находятся два гражданина Грузии.