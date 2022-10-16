Пекин, , 06:52 — REGNUM Генсек Компартии Китая и председатель КНР Си Цзиньпин в своем докладе на открытии 20-го съезда КПК заявил о важности борьбы с коррупцией и народного сплочения во имя общих целей.

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Коррупция — самая большая опухоль, и борьба с ней — самое кардинальное преобразование. Ни на минуту нельзя останавливать борьбу с коррупцией, нужно продвигать работу в этом направлении», — заявил Си.

По его словам, только сплоченная борьба является единственным способом обеспечить победу народа, а устрожение внутренних партийных правил — это единственный способ обеспечить развитие страны в нужном направлении построения социализма с китайской спецификой.