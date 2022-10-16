Пекин, 16 октября, 2022, 06:52 — ИА Регнум. Генсек Компартии Китая и председатель КНР Си Цзиньпин в своем докладе на открытии 20-го съезда КПК заявил о важности борьбы с коррупцией и народного сплочения во имя общих целей.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

«Коррупция — самая большая опухоль, и борьба с ней — самое кардинальное преобразование. Ни на минуту нельзя останавливать борьбу с коррупцией, нужно продвигать работу в этом направлении», — заявил Си.

По его словам, только сплоченная борьба является единственным способом обеспечить победу народа, а устрожение внутренних партийных правил — это единственный способ обеспечить развитие страны в нужном направлении построения социализма с китайской спецификой.

«Сплоченность дает нам силу, только сплоченность обеспечит нам победу… Необходимо раскрыть великий потенциал миллиардного народа, и все члены партии должны твердо придерживаться основной цели — беззаветного служения народу, делать все во имя народа и во всем опираться на народ. Необходимо всегда сохранять кровные связи с народными массами, разделять общую борьбу, непрерывно укреплять великое сплочение многонационального народа страны», — добавил Си.