Лондон, 16 октября, 2022, 06:51 — ИА Регнум. Оригинальный способ сэкономить на топливе предложили автомобилистам в Великобритании. Совет был опубликован 15 октября в издании Daily Express.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

С целью сократить затраты на покупку топлива водителям предлагается использовать куриные яйца. Яйцо размещается между полом и педалью газа, чтобы водитель старался нажимать на газ более плавно и осторожно и ехал без рывков и резкого разгона. Утверждается, что такой способ поможет избежать лишних расходов топлива.

Кроме того, автомобилистам предлагается ради экономии топлива убрать из автомобиля всё лишнее, вплоть до багажника с крыши и стоек для крепления велосипеда. Как отмечают специалисты, такой приём поможет сократить расход горючего до 25%. Также предлагается постоянно отслеживать давление в шинах во время каждой заправки.

Отмечается, что средняя цена литра бензина в Великобритании на сегодняшний день составляет 162,32 пенса, а литр дизельного топлива обойдётся водителю в 180,45 пенса. При этом стоимость топлива продолжает расти, поэтому автомобилисты прислушиваются к любым советам на тему экономии горючего.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден с самого начала считал ошибочным предложенный премьер-министром Великобритании Лиз Трасс экономический план.