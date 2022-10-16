Пекин, 16 октября, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Генсек Компартии Китая и председатель КНР Си Цзиньпин в своем докладе на открытии 20-го съезда КПК заявил о важности развития НОАК к ее 100-летию и пообещал претворить в жизнь воссоединение с Тайванем.

Nat КНР и Тайвань

Китай продолжит модернизировать НОАК к 100-летию ее образования. Стратегическое требование эпохи, по мнению Си, — создать современную модернизированную армию при полном подчинении армии КПК.

«Мы должны повысить возможности народной армии в завоевании победы в войне, закреплять результаты реформы в обороне, совершенствовать структуру вооруженных сил, осуществлять важные программы по развитию оборонной техники и снаряжения, укреплять интегрированную государственную стратегическую систему и наращивать соответствующий потенциал», — заявил Си.

Китай будет способствовать объединению родины на основе принципа «Одна страна, две системы». Система работает в Макао и Гонконге, и Китай не собирается от нее отказываться, давая возможности жителям этих районов управлять своими регионами самостоятельно.

«Мы будем твердо придерживаться общей стратегии партии для решения тайваньского вопроса в новую эпоху, твердо и непоколебимо продвигать вперед дело воссоединения родины. Мы будем уважать тайваньских соотечественников, заботиться о них и создавать благо… Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, который будет решен самими китайцами. Мы будем прилагать максимум усилий для мирного воссоединения Родины, но ни в коем случаем не будем отказываться от военного пути. Это направлено против вмешательства внешних сил и незначительного числа сепаратистов и никоим образом не обращено против тайваньских соотечественников», — заявил Си.

По его словам, «колесо истории не обратить вспять», и Китай обязательно добьется полного воссоединения родины. После этого высказывания зал разразился аплодисментами.