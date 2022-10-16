Си Цзиньпин пообещал позаботиться о тайваньцах даже во время войны
Пекин, 16 октября, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Генсек Компартии Китая и председатель КНР Си Цзиньпин в своем докладе на открытии 20-го съезда КПК заявил о важности развития НОАК к ее 100-летию и пообещал претворить в жизнь воссоединение с Тайванем.
Китай продолжит модернизировать НОАК к 100-летию ее образования. Стратегическое требование эпохи, по мнению Си, — создать современную модернизированную армию при полном подчинении армии КПК.
Китай будет способствовать объединению родины на основе принципа «Одна страна, две системы». Система работает в Макао и Гонконге, и Китай не собирается от нее отказываться, давая возможности жителям этих районов управлять своими регионами самостоятельно.
По его словам, «колесо истории не обратить вспять», и Китай обязательно добьется полного воссоединения родины. После этого высказывания зал разразился аплодисментами.