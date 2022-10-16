Москва, , 07:35 — REGNUM Позиция президента Палестины Махмуда Аббаса, заявленная им в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным, глубоко разочаровала администрацию США. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Встреча Владимира Путина с Махмудом Аббасом. Сочи, 11 мая 2017 года Kremlin.ru

В Вашингтоне недовольны словами Аббаса о недоверии палестинцев к США и о неприемлемости единоличного участия Соединённых Штатов в арабо-израильском мирном процессе. Издание отмечает, что своё недовольство чиновники американской администрации выразили и советникам палестинского лидера.

«Мы были глубоко разочарованы словами, сказанными президентом Аббасом президенту Путину», — заявил порталу официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

По его словам, в Вашингтоне не считают Россию подходящим партнёром для помощи Палестине в урегулировании. Напротив, президент США Джо Байден, заявил чиновник, продемонстрировал приверженность Вашингтона работе над прочным миром на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча Путина и Аббаса состоялась 13 октября в Астане на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Читайте также: Путин призвал активнее развивать экономические связи с Палестиной