Тбилиси, , 00:08 — REGNUM Экспертное бюро, проводившее экспертизы фонтана в тбилисском парке Ваке, подозревается в мошенничестве, сообщает 15 октября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Флаг Грузии Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

Выяснилось, что пять из шести специализированных экспертиз осуществила одна компания — «Бюро строительной экспертизы». Компания, зарегистрированная в городе Телави, в последнее время выигрывает значительное количество государственных и муниципальных тендеров.

Однако журналистам стало известно, что во время экспертизы, проведённой в муниципалитете Боржоми, было осуществлено мошенничество. Так, в одном из документов был указан эксперт, который к моменту осуществления экспертизы уже скончался.

Напомним, что в только что отреставрированном фонтане в тбилисском парке Ваке 13 октября в результате воздействия электрического тока погибла девочка.