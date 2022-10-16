Пекин, 16 октября 2022, 06:22 — REGNUM Генсек Компартии Китая и председатель КНР Си Цзиньпин в своем докладе на открытии 20-го съезда КПК заявил о важности поддержки народа и повышения его благосостояния.
По его словам, нужно совершенствовать систему распределения, где кто больше работает, тот больше и зарабатывает. Должны быть устранены нерациональные ограничения и дискриминация при трудоустройстве. Он также отметил, что здоровье народа — это также стратегически важное и приоритетное направление развития.