Пекин, , 06:22 — REGNUM Генсек Компартии Китая и председатель КНР Си Цзиньпин в своем докладе на открытии 20-го съезда КПК заявил о важности поддержки народа и повышения его благосостояния.

Си Цзиньпин Elhorizonte.mx

«Страна — это народ. Народ — это страна. КПК руководит народом, а завоевание власти – завоевание сердец народа. Как говорит мудрость Китая, управление государством осуществляется в соответствии с установленными правилами… Мы должны надлежащим образом защищать коренные интересы самых широких пластов народа. Надо углубляться в толщи масс, прилагать усилия для решения неотложных проблем, которые беспокоят народ. Предстоит улучшить систему основных общественных услуг», — заявил Си.

По его словам, нужно совершенствовать систему распределения, где кто больше работает, тот больше и зарабатывает. Должны быть устранены нерациональные ограничения и дискриминация при трудоустройстве. Он также отметил, что здоровье народа — это также стратегически важное и приоритетное направление развития.