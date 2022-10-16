Пекин, , 06:00 — REGNUM Генсек Компартии Китая и председатель КНР Си Цзиньпин в своем докладе на открытии 20-го съезда КПК очертив вектор развития Китая до середины века.

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

С 2020 по 2035 год Китай должен пройти путь социалистической модернизации с КПК в ядре. С 2035 по 2050 год Компартии должна создать «богатую демократическую прекрасную модернизированную социалистическую державу». Грядущая пятилетка, по словам Си, является ключевым периодом.