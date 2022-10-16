Пекин, 16 октября, 2022, 06:06 — ИА Регнум. Китай решительно противостоит сепаратистским действиям, направленным на независимость Тайваня. Об этом председатель КНР Си Цзиньпин заявил 16 октября на церемонии открытия XX съезда Коммунистической партии Китая.

Kremlin.ru Си Цзиньпин

Си Цзиньпин, также генеральный секретарь Компартии, подчеркнул, что внешние силы, вмешивающиеся в дела Тайваня, устраивали серьёзные провокации. Китай продолжит противостоять всем формам гегемонии и политики грубой силы.

По его словам, Китай демонстрирует «твёрдую решимость и широкие возможности по защите государственного суверенитета, территориальной целостности и противодействию независимости Тайваня».

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