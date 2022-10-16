Пекин, 16 октября 2022, 05:55 — REGNUM Генсек Компартии Китая и председатель КНР Си Цзиньпин в своем докладе на открытии 20-го съезда КПК рассказал о том, что лежит в ядре китайского пути развития.
Китай вышел на новые горизонты китаизации и модернизации марксизма, который является коренной и руководящей идеологии. Практика показывает, что причины успепов КПК и китайского социализма кроются в благотворности марксизма. Приверженность же марксизму — это основная гарантия укрепления веры внутри партии.
Дело китаизации марксизма — это исторический долг китайских коммунистов в современную эпоху, подчеркнул Си. А для этого необходимо овладеть методологией и соответствующей методологией. А это невозможно без принципа «народ превыше всего».