Пекин, 16 октября, 2022, 05:49 — ИА Регнум. Генсек КПК и председатель КНР Си Цзиньпин рассказал об угрозах Китаю и его победах за последние десять лет с 18-го съезда в своем докладе на открытии 20-го съезда КПК.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Си Цзиньпин рассказал о противостоянии тайваньским сепаратистам и их иностранным союзникам, а также о победе над коррупцией в стране. По его словам, была ликвидирована серьезная опасность, затаившаяся внутри государства и армии, через эту борьбу. КПК осуществила революционное самопреобразование, преодолев вызов закономерности исторической цикличности.

«Полностью одобряя очевидные всему миру успехи, мы должны твердо осознавать, что в нашей работе все еще существуют недочеты. Для их решения мы приняли целый ряд мер и будем наращивать динамику работу. Товарищи, великие успехи в новую эпоху были достигнуты общими усилиями партии и народа. Разрешите мне от имени ЦК КПК… выразить искреннюю признательность», — заявил Си.

По его словам, великие преобразования последних 10 лет и новой эпохи являются важными вехами наряду с реформами открытости. За 100 лет борьбы КПК стала более крепкой и сильной, играя роль крепкого руководящего ядра. Китайский народ стал сильнее в его движении вперед. КПК и китайский народ осуществляют великий скачок китайской нации.

«Возрождение китайской нации стало необратимым историческим ходом. Научный социализм в 21-м веке обрел новую жизненную силу. КПК и китайский народ для решения стоящих перед человечеством общих проблем привносят китайскую мудрость, китайский вариант и китайскую силу. В дело мира и развития человечества вносят новый вклад», — добавил генсек, после чего раздались бурные овации.