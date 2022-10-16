Си Цзиньпин рассказал об устранении внутренних угроз Китаю и новых вызовах
Пекин, 16 октября, 2022, 05:49 — ИА Регнум. Генсек КПК и председатель КНР Си Цзиньпин рассказал об угрозах Китаю и его победах за последние десять лет с 18-го съезда в своем докладе на открытии 20-го съезда КПК.
Си Цзиньпин рассказал о противостоянии тайваньским сепаратистам и их иностранным союзникам, а также о победе над коррупцией в стране. По его словам, была ликвидирована серьезная опасность, затаившаяся внутри государства и армии, через эту борьбу. КПК осуществила революционное самопреобразование, преодолев вызов закономерности исторической цикличности.
По его словам, великие преобразования последних 10 лет и новой эпохи являются важными вехами наряду с реформами открытости. За 100 лет борьбы КПК стала более крепкой и сильной, играя роль крепкого руководящего ядра. Китайский народ стал сильнее в его движении вперед. КПК и китайский народ осуществляют великий скачок китайской нации.