Тайбэй, 16 октября, 2022, 05:39 — ИА Регнум. Тропический шторм, получивший название «Несат», сформировался в Тихом океане и угрожает Тайваню и Филиппинам. Об этом 16 октября сообщила метеорологическая служба Тайваня.

Иван Шилов ИА REGNUM Шторм

«Несат» стал 20-м тропическим штормом в текущем сезоне, в настоящее время его эпицентр находится в Лусонском проливе, между Тайванем и Филиппинами. Шторм принёс в регион высокие волны, ливни и шквалистый ветер, скорость отдельных порывов которого составляет 33 м/сек.

Из-а сильного волнения и ветра в регионе полностью остановлено судоходство. По данным метеорологов, в ближайшее время шторм сместится в сторону Южно-Китайского моря, к необитаемым островам Дунша (Пратас). Ожидается, что «Несат» пройдёт рядом с северной оконечностью филиппинского острова Лусон, где прогнозируются сильные ливни и наводнения. Тайвань шторм затронет в малой степени.

Ранее ИА REGNUM сообщало о приближении к берегам Мексики тропического шторма «Карл».