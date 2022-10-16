Пекин, , 05:33 — REGNUM С докладом к делегатам XX съезда Коммунистической партии Китая выступил председатель КНР и генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам председателя Си, съезд созывается в момент, когда партия народ идут в новый поход. Это важный съезд, а основная тема его — «Высоко неси великое знамя социализма с китайской спецификой». КПК прошла столетний путь борьбы. Партия посвящает себя вечному великому делу китайской нации. Ответственность ее крайне велика, а миссия — а почетна.

Китай ведет народную войну против эпидемии, а защита суверенитета и территориальной целостности Китая в Синьцзяне и Гонконге стало одним из приоритетов «похода» КПК.

С 18 съезда Компартия пережила три важнейших события — столетие КПК, старт новой эпохи социализма с китайской спецификой, ликвидация бедности, создание средне-зажиточного общества. Это знаменует «историческую победу КПК и китайского народа, достойную стать самой яркой строкой в анналах истории развития китайской нации»

10 лет назад сложилась ситуация в области реформ открытости и социалистической модернизации, были достигнуты огромные успехи, что заложило прочную основу, создало благоприятные условия для дальнейшего движения вперед. В то же время целый ряд накопленных острых противоречий требовал срочных решений. Перед лицом этих острых проблем ЦК Партии предприняло смелые решительные шаги, проанализировав ситуацию.

«На протяжение 10 лет мы придерживались марксизма-ленинизма, идеями Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина , претворяя в жизнь идеи социализма с китайской спецификой новой эпохи… мы приняли целый ряд стратегических мер, продвинув серию реформаторских поправок и добились ряда знаковых результатов. Нам удалось выдержать испытания, возникшей в политической экономической и идеологических сферах. Были достигнуты исторические и совершены исторические преобразования. Китай отправился в новый поход всестороннего строительства модернизированного социалистического государства. Мы создали идеи социализма с китайской спецификой новой эпохи», — заявил Си.

По его словам, Китай осуществил новый скачок в китаизации марксизма-ленинизма и усилили партийное руководство. Марксистская политическая партия из 96 млн членов достигла большего единства и реализовала давнюю мечту китайской нации, одержав победу с самой масштабной в истории человечества войны с бедностью.

«Основными противоречиями является рост потребности в благополучии и неполнотой развития», — отметил генсек, добавив, что была выстроена новая концепция качественного развития и сформирована новая архитектоника развития

ВВП страны вырос 54 трлн до 114 трлн юаней за указанный период. Доля экономики Китая в мировой экономики достигла 18,5%, что на 7,2 процентных пункта выше, заняв второе место по этому показателю. ВВП вырос на 33,9 тыс. до 81 тыс. юаней. Китая занял первое место в мире по производству зерновых и обрабатывающей промышленности. Партия обеспечила достижения в космических полетах, изучении Луны и Марса, суперкомпьютерах, квантовой информации, биомедицины, биотехнологий. Китай стал инновационным государством.