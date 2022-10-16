Пекин, 16 октября, 2022, 05:33 — ИА Регнум. С докладом перед делегатами XX съезда Коммунистической партии Китая выступил председатель КНР и генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

По словам председателя Си, съезд созывается в момент, когда партия и народ идут в новый поход. Это важный съезд, а основная тема его — «Высоко неси великое знамя социализма с китайской спецификой». КПК прошла столетний путь борьбы. Партия посвящает себя вечному великому делу китайской нации. Ответственность ее крайне велика, а миссия — почетна.

Китай ведет народную войну против эпидемии, а защита суверенитета и территориальной целостности Китая в Синьцзяне и Гонконге стала одним из приоритетов «похода» КПК.

С 18-го съезда Компартия пережила три важнейших события: столетие КПК, старт новой эпохи социализма с китайской спецификой, ликвидации бедности, создание средне-зажиточного общества. Это знаменует «историческую победу КПК и китайского народа, достойную стать самой яркой строкой в анналах истории развития китайской нации».

Десять лет назад сложилась ситуация в области реформ открытости и социалистической модернизации, были достигнуты огромные успехи, что заложило прочную основу, создало благоприятные условия для дальнейшего движения вперед. В то же время целый ряд накопленных острых противоречий требовал срочных решений. Перед лицом этих острых проблем ЦК партии предпринял смелые решительные шаги, проанализировав ситуацию.

«На протяжении 10 лет мы придерживались марксизма-ленинизма, идей Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина, претворяя в жизнь идеи социализма с китайской спецификой новой эпохи… Мы приняли целый ряд стратегических мер, продвинув серию реформаторских поправок, и добились ряда знаковых результатов. Нам удалось выдержать испытания, возникшие в политической, экономической и идеологических сферах. Были достигнуты и совершены исторические преобразования. Китай отправился в новый поход всестороннего строительства модернизированного социалистического государства. Мы создали идеи социализма с китайской спецификой новой эпохи», — заявил Си.

По его словам, Китай осуществил новый скачок в китаизации марксизма-ленинизма и усилил партийное руководство. Марксистская политическая партия из 96 млн членов достигла большего единства и реализовала давнюю мечту китайской нации, одержав победу с самой масштабной в истории человечества войны с бедностью.

«Основными противоречиями является рост потребности в благополучии и неполнота развития», — отметил генсек, добавив, что была выстроена новая концепция качественного развития и сформирована новая архитектоника развития.

ВВП страны вырос на 54 трлн, до 114 трлн юаней за указанный период. Доля экономики Китая в мировой экономики достигла 18,5%, что на 7,2 процентного пункта выше, заняв второе место по этому показателю. ВВП на душу населения вырос на 33,9 тыс., до 81 тыс. юаней. Китай занял первое место в мире по производству зерновых и обрабатывающей промышленности. Партия обеспечила достижения в космических полетах, изучении Луны и Марса, суперкомпьютерах, квантовой информации, биомедицине, биотехнологиях. Китай стал инновационным государством.