Афины , , 05:36 — REGNUM Греческое министерство по делам защиты граждан сообщило о спасении 92 мигрантов, которых отправили в лодках через реку Эврос голыми. Отмечается, что в спасении участвовали греческие пограничники и сотрудники Агентства ЕС по контролю границ Frontex.

«Турция продолжает открыто эксплуатировать иммигрантов, нарушать права человека и международное право», — уточняет со ссылкой на министерство новостное агентство Nyheder. TV2. — Эти люди, как они сами заявили греческой полиции, были доставлены в Эврос на трёх автомобилях турецких властей, затем их заставили сесть в пластиковые лодки и отправили на греческую сторону».

Отметим, что министр по делам защиты граждан Греции Такис Теодорикакос ранее осудил поведение Турции на Совете ЕС, заявив о ежедневных проблемах на сухопутном участке границы двух государств.

А ещё раньше глава МИД Греции назвал поведение Турции «провокационным и незаконным»

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