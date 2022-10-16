Москва, , 05:22 — REGNUM Президент России Владимир Путин лично не будет присутствовать на 27-й конференции ООН по изменению климата. Об этом сообщил советник президента по вопросам изменения климата Руслан Эдельгериев.

Изменение климата

«Предстоящая конференция, несомненно, важна, но настолько громких событий, каким было в 2015 году принятие Парижского соглашения, в этом году не ожидается», — уточнил он.

Эдельгериев также уточнил, что отношение Москвы к проблеме изменения климата не менялось с 2015 года.

Напомним, что конференция ООН по изменению климата пройдет в египетском Шарм-эш-Шейхе с 6 по 18 ноября.