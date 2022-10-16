Донецк, , 05:21 — REGNUM Киевские боевики обстреляли Куйбышевский район Донецка в ночь на 16 октября, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Осколок снарядов НАТО калибра 155 миллиметров Ярослав Громов © ИА REGNUM

Обстрел зафиксирован в 04:28 с позиций ВСУ в селе Нетайлово. По Куйбышевскому району Донецка выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, за час до полуночи обстрелам подверглись три района Донецка: Петровский, Кировский и Куйбышевский. ВСУ выпустили по ним пять снарядов калибра 152 мм и восемь снарядов калибра 155 мм.

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