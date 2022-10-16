София, , 05:18 — REGNUM Газовый кризис не коснётся Болгарию в ближайшие 12-14 месяцев. Такое заявление сделал министр экономики и промышленности страны Никола Стоянов в интервью телеканалу Nova.

Болгария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Ситуацию с газом в стране Стоянов назвал очень динамичной и пояснил, что ещё два месяца назад с обеспечением Болгарии газом ещё были трудности, но к сегодняшнему дню их удалось решить.

«Сейчас у нас есть долгосрочный договор о поставке газа с Азербайджаном, а к нему мы можем добавить соглашения о поставке сжиженного и трубного газа. На торгах по поставке газа, которые мы объявили, ожидаются очень конкурентные цены, так что можно сказать, что кризис мы преодолели», — пояснил Стоянов.

По словам министра экономики, Болгария обеспечена газом на следующие 12-14 месяцев, поэтому местный бизнес может не беспокоиться насчёт возможного дефицита топлива.

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