Пекин, 16 октября, 2022, 05:16 — ИА Регнум. Начался XX съезд Коммунистической партии Китая в Доме народных собраний в самом центре Пекина.

Russian.news.cn Ли Кэцян

Со вступительной речью к делегатам XX съезда обратился премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, кратко дав цифры по съезду.

Ли сообщил, что всего 2340 делегатов присутствуют на съезде. Из них особых делегатов присутствует 83 человека, еще 39 человек по разным причинам отсутствуют. Кроме того, присутствуют друзья и представители разных отраслей Китая.

Делегаты почтили память революционеров старшего поколения минутой молчания. Съезд продлится до 23 октября.